Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Крысы есть крысы": Потап и Настя Каменских срочно покинули Украину
"Явление Христа народу": Неузнаваемая Заворотнюк вышла на публику после лечения
"Только не замирай!": Друзья и родные молятся о 49-летней Поверенновой
"Надоели компромиссы": стало известно об уходе 41-летнего Стаса Пьехи
партнеры
Вторник
22 марта
Лента новостей
11:34
Жизнь в глуши и работа у друзей: как эмигрантка Хаматова обустраивает жизнь в Европе
11:25
В МИД РФ высмеяли слова США о невмешательстве в решение об уходе компаний из России
11:24
В Ставропольском крае подростка подозревают в убийстве школьника
11:13
"Решила сделать сюрприз": Сбежавшая из страны Жасмин вернулась домой
11:07
Бросивший любовницу на сносях Соколовский объяснил свой поступок: Пока не готов
11:03
Над несчастной вдовой Караченцова нависла угроза: Это все меня очень волнует
11:00
Экс-солистка "Непары" Талышинская о гадостях из уст Шоуа и обвинениях в пьянстве
10:58
Лолиту бросил, про дочь забыл, а Галушку с детьми променял на молодую: личная жизнь Цекало
10:49
"Просто обязана сберечь": задыхающаяся беременная Тодоренко залезла в воду
10:46
Провоцирует припадки: в голове звезды "Полицейского с Рублевки" выросла опухоль
10:24
Подсуживание и "черный список" Маслякова: Раскрыта шокирующая правда о произволе в КВН
10:15
Забывшую о дочери Волочкову закидали камнями: Как будто чужой человек
10:13
Мошенники нашли способ заработать на запрете операций по картам Visa и Mastercard в России
10:12
Разведенка Мягкова рассказала об атаке конченных мужиков: Телка из телика
09:39
Бывший офицер разведки США признал разгромное поражение Киева
09:31
Вид напичканной афродизиаком разведенки Решетовой вызвал оторопь: Что с лицом?
09:22
Хоть ложись да помирай: вдове Этуша назначили унизительную копеечную пенсию
09:22
"Главное – здоровье": сильно исхудавшая Лолита утонула в старом платье
09:14
Бородина бросила камень в огород с треском провалившейся Бузовой
08:52
Риелторы предупредили об опасности на рынке недвижимости в 2022 году
08:48
"Двигаюсь небольшими шагами": Билан вышел на связь после перенесенной операции
08:45
Господи, спаси: врачи борются за жизнь самого известного дизайнера России
08:40
Сбежавшей из страны Хаматовой быстро нашли замену
08:32
"Болезненная история": Бледанс из-за запрета соцсетей лишилась большого дохода
08:30
Как деды неонацистов массово убивали жителей Незалежной: Главное о спецоперации на Украине к 22 марта
06:43
Как не удешевить образ и атмосферу вашей фотографии: Несколько приемов
04:45
"Обманутый – сам дурак": Сябитова предупредила россиянок об опасности
02:32
"Она точно ждет ребенка": 40-летнюю Бритни Спирс поздравляют с беременностью
00:04
День Сорока святых: что нельзя делать в православный праздник 22 марта
22:00
Запад отрабатывает сценарий 1991 года – военный эксперт Кнутов
21:44
Счастливая Глюкоза на глазах у всех обтерлась о бывшего любовника Ходченковой
21:26
Популярная блогер уехала рожать в США: Это было моей мечтой
20:59
Жена экс-супруга Волочковой похвасталась новым домом: Провели здесь первую ночь
20:55
Мужчина облил кислотой влюбленную пару и ребенка
20:53
Эксперт Сивков: США стоят на пороге серьезных потрясений
20:43
Принц Уильям оставил жену ради большегрудой иностранки
20:35
Пьяный подросток до смерти избил пассажира автобуса в Тверской области
20:13
"Торгую прокладками": Боня решила помочь истекающим кровью россиянкам
20:03
Воры залезли в машину на парковке в подмосковном Щелково
19:48
Сбежавшему из России Урганту нашли замену
19:38
Учуял солонину: голодный медвежонок атаковал машину (видео)
19:05
А что насчет WhatsApp? Какими продуктами Meta* можно пользоваться россиянам
18:09
Лишить всех благ: повернувшимся задом к Родине звездам придумали наказание
18:04
Перетянутая Бабкина раскрыла секрет молодости: инфракрасная баня и массаж
17:52
Едва выбравшуюся с того света МакSим просят показать прелести: Снимись обнаженной
17:42
Бойкотируют, как Галкина? Россияне отказались слушать Агутина и Варум
17:41
"Ехали за водкой": в Подмосковье парень протаранил восемь автомобилей
17:22
В России много врагов: улетевшей в Израиль Пугачевой всадили нож в спину
17:08
Параллельный импорт: что это такое, и как он поможет экономике России
16:54
Подавшая в суд на Волочкову певица скрыла важную информацию
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Заговорившая об особенностях малыша беременная Тодоренко забилась в истерике: Слезы текут
Благодарна матери: Анна Чиповская раскрыла правду о потере девственности
Продажная дрянь: Клейменов о шпионаже сорвавшей эфир "Времени" женщины с плакатом
"Надо брать жилье": Буланова рассказала о правильном вложении денег
"Это фальшь!": Всплыли ужасающие подробности странной смерти Томаса Хаоса
Появилась информация об уходе Марии Мироновой: Врачи, обследования, обезболивающие
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Просто обязана сберечь": задыхающаяся беременная Тодоренко залезла в воду

"Просто обязана сберечь": задыхающаяся беременная Тодоренко залезла в воду

Регина Тодоренко призналась, что порой ей становится эмоционально тяжело, но она осознает ответственность.
прочитано 175 раз

Телеведущая Регина Тодоренко ждет второго ребенка от своего супруга певца Влада Топалова. Слухи об интересном положении Тодоренко появились несколько месяцев назад, но в минувшие выходные 31-летняя звезда рассекретила радостную новость. Телеведущая появилась в эфире шоу "Маска" на НТВ в костюме Венеры с полотна Боттичелли и объявила, что беременна.

ПО ТЕМЕ

"Опять": Усыпанный пятнами Топалов рухнул с ужасным диагнозом

Несмотря на внушительный срок беременности, телеведущая продолжает активно работать. На днях Тодоренко рассказала поклонникам, как восстанавливается после рабочего дня.

Тодоренко показала фото бассейна и отметила, что вода позволяет ей восстановиться. По ее словам, вода как ничто иное помогает расслабиться.

"В воде ты остаешься один на один со своими проблемами, задачами, мыслями. Сначала даже есть ощущение, что задыхаешься. А потом наконец-то вспоминаешь, что внутри тебя развивается жизнь. Жизнь, которую ты просто обязана сберечь", – рассказала Тодоренко.

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов больше двух лет состоят в браке. Коллеги по шоу-бизнесу поженились в Италии. На свадьбе были коллеги и близкие, а также их первенец, сын Миша.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 марта 2022, 10:49 Источник: "Вокруг ТВ" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Топалова сняли с поэтессой вместо беременной Тодоренко

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

В России много врагов: улетевшей в Израиль Пугачевой всадили нож в спину

Примадонну недолюбливают
Шоу-бизнес

Лишить всех благ: повернувшимся задом к Родине звездам придумали наказание

Знаменитостей назвали предателями Родины
Шоу-бизнес

"Простить того, кто наставил рога": Оправдавшую измены мужа Ковальчук жестко приложили

Артистке досталось

Шоу-бизнес

Сбежавшему из России Урганту нашли замену

На Первом канале может появиться новое шоу

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 марта 2022 года
Нумеролог предсказал будущее России: Самый тяжелый год
Гороскоп на неделю с 14 по 20 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 марта 2022 года

Здоровье

В России за сутки коронавирусом заразились более 28 тысяч человек
В России зафиксировали 34,4 тысячи новых случаев ковида за сутки
В России выявили менее 35 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
"Последняя стадия": Иммунолог раскрыл будущее COVID-19

Спорт

Что будет с российским спортом в случае изоляции: Мнение Фетисова
У Тутберидзе назвали слинявшую Косторную закончившим карьеру "балластом" и "никем"
Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе
"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь

Регионы

В Ставропольском крае подростка подозревают в убийстве школьника
В Подмосковье мужчина ограбил пенсионерку
В Ростове-на-Дону из-за прорыва теплотрассы пострадали люди
В Алупке загорелось торговое здание
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+