"Просто обязана сберечь": задыхающаяся беременная Тодоренко залезла в воду

Телеведущая Регина Тодоренко ждет второго ребенка от своего супруга певца Влада Топалова. Слухи об интересном положении Тодоренко появились несколько месяцев назад, но в минувшие выходные 31-летняя звезда рассекретила радостную новость. Телеведущая появилась в эфире шоу "Маска" на НТВ в костюме Венеры с полотна Боттичелли и объявила, что беременна.
Несмотря на внушительный срок беременности, телеведущая продолжает активно работать. На днях Тодоренко рассказала поклонникам, как восстанавливается после рабочего дня.
Тодоренко показала фото бассейна и отметила, что вода позволяет ей восстановиться. По ее словам, вода как ничто иное помогает расслабиться.
"В воде ты остаешься один на один со своими проблемами, задачами, мыслями. Сначала даже есть ощущение, что задыхаешься. А потом наконец-то вспоминаешь, что внутри тебя развивается жизнь. Жизнь, которую ты просто обязана сберечь", – рассказала Тодоренко.
Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов больше двух лет состоят в браке. Коллеги по шоу-бизнесу поженились в Италии. На свадьбе были коллеги и близкие, а также их первенец, сын Миша.