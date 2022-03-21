Заговорившая об особенностях малыша беременная Тодоренко забилась в истерике: Слезы текут

Регина Тодоренка появилась в эфире шоу "Маска", не скрывая своего большого живота.

Накануне популярная телеведущая наконец-то рассекретила свою беременность, в которой общественность подозревала ее последние месяцы. Так что, выпуск шоу "Маска" не обошелся без тем, связанных с будущим ребенком Регины.

Да, и сама ведущая уже не сдерживала своих эмоций и обнажила перед публикой свое сентиментальное настроение, которое присуще многим беременным женщинам. Когда свою песню исполнил Анибус, Регина Тодоренко внезапно расплакалась, но поспешила объяснить причину своих слез. Как оказалось, дело в некоторых особенностях ее будущего малыша:

"Каждый раз, когда слушаю вас, слезы текут. Очень трогательно... Каждый раз, когда вы выходите, малыш то ли подтанцовывает, то ли машет ножками", – призналась телеведущая участнику.

Супруга Влада Топалова не была обделена вниманием со стороны Филиппа Киркорова, который то и дело обращал внимание на беременность коллеги: назвал ее "трогательной" и гладил живот. Когда рука поп-короля дотронулась до живота в очередной раз, Тодоренко не выдержала и сказала: "Что вы натираете, Филипп, у вас уже есть дети".

Напомним, ранее "Дни.ру" рассказывали о том, когда теледива будет рожать. Как поведал источник, появление на свет малыша уже не за горами: роды состоят в конце весны или в начале лета.