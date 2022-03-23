"Я веду всю жизнь борьбу": Потасканную судьбой Подольскую душит ее отражение

Днем 39-летняя певица катается на лыжах, а вечером посещает рестораны, в которых ни в чем себе не отказывает. Спустя несколько дней такого отдыха Наталья Подольская уже забеспокоилась о лишних килограммах, которые может привезти с отдыха. Тем более, что у звезды в этом вопросе существует определенная проблема.
Дело в том, что чуть ли не всю сознательную жизнь Подольской приходится бороться с выпирающим животом. Жир в области талии никак не хочет уходить. И Наталья уверена, что ей не поможет в этом деле даже спорт.
"Я веду с ним всю жизнь борьбу," – пожаловалась артистка на собственный живот.
39-летняя Подольская, как и любая другая женщина ее возраста, уже потаскана судьбой и имеет достаточно опыта, исходя из которого считает, что помогут ей лишь правильное питание и жесткая диета. Но пока звезда отдыхает, и сейчас ей не до диет, к тому же, певица очень любит поесть. Смотря на себя в зеркало, Подольская периодически втягивает живот, потому что собственное отражение с жиром вокруг талии женщине решительно не нравится и буквально душит ее.
Впрочем, многие считают, что Подольская просто излишне самокритична, ведь другие женщины мечтают о такой фигуре. Как пишут "7 Дней", недавно знаменитость принимала участие в шоу "Маска" на канале НТВ и получила там множество комплиментов относительно своей фигуры.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Наталья Подольская водила за нос собственного мужа.