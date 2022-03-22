Подло водившая за нос мужа Подольская сделала заявление: Я врала Володе Преснякову

Наталья Подольская попалась на лжи: в дураках остался ее муж.

Звездные супруги счастливы в браке, а, глядя на них, никогда не подумаешь, что в их отношениях есть место ссорам и вранью. А, оказалось, в этом союзе все не так уж и гладко.

Накануне Подольская не сдержалась и раскрыла страшный обман, которому подвергла своего любимого мужа. Целый месяц артистка водила возлюбленного за нос только для того, чтобы скрыть от него свое участие в шоу "Маска", где она выступала в образе Осьминога. По контракту об этом не должна узнать ни одна живая душа, даже самые близкие люди. Поэтому каждому участнику и приходится идти на обман и шифроваться.

"Я врала Володе Преснякову, наверное, больше месяца. Нужно было уезжать то на примерку, то на подбор музыкального материала, но в студию, потом начались репетиции и записи программ", – призналась Подольская.

Но самым страшным для певицы было даже не вранье, а понимание того, что муж может не о том подумать и начать подозревать свою возлюбленную. Вообще вся эта ситуация далась ей нелегко: певица призналась, что каждая ложь заставляла ее чувствовать себя ужасно. К счастью, это непростое испытание закончилось. Певицу раскрыли жюри, да и Владимир сразу узнал свою супругу – уж слишком хорошо он ее выучил за годы совместной жизни.