Последовала примеру: Подольская с семьей сбежала из города

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса решили устроить себе внеплановый отдых или поездку на лечение. С обострение политической ситуации знаменитости разъехались по жарким странам и городам Европы. Наталья Подольская решила последовать примеру коллег, только вот место назначения тоже находится в России. Звездное семейство отправилось на Розу Хутор.
О намерении вывезти близких на горнолыжный курорт артистка рассказала в своем блоге. "Отгадаете, куда мы летим с бандой? Итак, мы в Роза Хутор", – написала Наталья. В поездку с Подольской отправилась ее сестра Юлианна, у которой тоже двое детей. Наследникам звездной семьи точно не будет скучно на курорте.
Кстати, кататься на горных лыжах в Сочи недавно отправился внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков. Они с женой Аленой давно планировали эту поездку, но плотный рабочий график постоянно мешал осуществить задуманное. В итоге молодые люди в большой компании друзей отдыхают активно и местами даже экстремально.
Примадонна же с семьей уехала в Израиль, по ее заявлению, ненадолго – отдохнуть и восстановить здоровье. Поклонники же полагают, что Алла Борисовна не планирует возвращаться на родину.