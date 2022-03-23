"Морщины, раздражение, пигменты": стареющая Орбакайте пошла на крайние меры

В молодости наследница Примадонны часто комплексовала из каких-то вещей, например, постоянно замазывала синяки под глазами. С годами эта проблема уже не кажется Кристине Орбакайте чем-то серьезным. Однако теперь у женщины появились другие проблемы – каждый возраст несет свои переживания.
Сегодня стареющую певицу тревожат появляющиеся морщины и другие возрастные изменения. Орбакайте знает, что иногда может плохо выглядеть или вовсе расклеиться, но всегда старается быстро прийти в форму. Иногда для этого певице приходится идти на крайние меры.
Например, одним из действенных ритуалов красоты для блондинки является ванна с очень горячей водой и "атомной смесью". В воду Орбакайте добавляет целый список ингредиентов, которые помогают ей вывести из себя все лишнее. До своего идеального списка Кристина дошла опытным путем и не советует повторять это просто так.
В борьбе за красоту блондинка решается и на аппаратные процедуры. Излюбленной для звезды является LED-маска, которая воздействует на лицо лучами разной длины и цвета – об этом она рассказала изданию "Домашний очаг".
"Каждый из них работает на свою проблему – морщины, раздражение, пигменты," – пояснила знаменитость.
Кроме того, с возрастом блондинка поняла, что нельзя пренебрегать физическими упражнениями. Каждый день как минимум полчаса женщина занимается на велотренажере. И, судя по всему, это действительно работает, ведь недавно надевшая обтягивающие лосины Кристина Орбакайте произвела настоящий фурор.