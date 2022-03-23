Кверху задом: Потную жену Диброва ублажил мужик с большим причиндалом

Девушка стала четвертой по счету супругой популярного телеведущего, причем никого из них не смутила внушительная разница в возрасте. К слову, Дибров старше своей избранницы на 30 лет.
Полина всю себя посвящает семье, в которой воспитываются трое детей, однако умудряется находить время и на себя. Накануне молодая мама показала, чем занимается, пока ее муж не видит: она коротает время в компании горячего накаченного красавца в спортзале. Модель опубликовала в соцсетях видео с тренировки: на нем она стоит в планке попой кверху, а мускулистый парень навис над ней.
Видно, что молодой наставник, который контролирует процесс, заставил измотанную упражнениями Полину сильно попотеть. Настолько, что в зале срочно потребовалось дополнительное проветривание. Вот тренер и взял в руки большой вентилятор и стал направлять на девушку холодный воздух. По лицу Полины видно, что таким образом тренер ублажил ее и доставил настоящее удовольствие.
"Понимаете, вот как работаешь с VIP-клиентами. максимальная обдуваемость", – прокомментировал происходящее тренер.
Подписчики оценили занятия жены Дмитрия Диброва: в комментариях к публикации кто-то оставил смайлики в виде пламени огня, как бы намекая на восхищение ею.