"Проблемы с головой": осквернившую покойника Семину заподозрили в неладном

83-летняя Тамара Семина не стесняется публично высказывать свое мнение об известных людях.

Недавно Тамара Петровна неприятно удивила коллег и поклонников нелестным комментарием о народном артисте РСФСР Леониде Куравлеве, который ушел из жизни в этом году. Актриса заявила, что всенародно любимый артист ненавидел жизнь и людей и хотел умереть. По мнению Семиной, Куравлев сам виноват в том, что на старости лет остался в одиночестве.

Такие заявления Тамары Семиной поклонниками Леонида Куравлева были восприняты как осквернение покойника и его памяти. Не поняла коллегу и актриса Елена Санаева. Женщине были неприятны резкие слова Семиной о покойном артисте, и она даже заподозрила неладное.

"Судя по ее высказываниям и поведению, у нее начались проблемы с головой," – высказалась Санаева.

Елена Всеволодовна считает, что Семина была великой актрисой, сейчас же она ведет себя очень странно. Впрочем, сама Семина в комментарии "ЭГ" наличие подобных проблем со здоровьем опровергла. Актриса заявила, что ее до сих пор часто зовут сниматься и приглашают на телевидение, но она всегда предупреждает, что будет говорить правду.

Что касается Санаевой, то ей также непонятно, зачем Семина критикует Ивана Урганта. Услышав разговоры о возможном закрытии его вечернего шоу, Тамара Семина совсем не расстроилась и тут же в пух и прах разнесла телеведущего.