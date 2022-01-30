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Шоу-бизнес

Пять лучших фильмов с Леонидом Куравлевым

Леонид Куравлев за свою творческую карьеру исполнил более 200 ролей.
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Артист скончался 30 января в хосписе, он тяжело болел. Леонид Вячеславович попал в больницу в Коммунарке с тяжелой пневмонией, после у него диагностировали деменцию смешанного типа и цереброваскулярную болезнь, которая сильно повреждает головной мозг. Последние дни актер советского кино провел в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

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Семья, коллеги по цеху и поклонники не могут поверить в смерть знаменитого артиста. Однако творчество Куравлева навсегда останется с его благодарными зрителями. За свою карьеру он сыграл много интересных персонажей, но некоторые фильмы с его участием стали легендарными. "Дни.ру" подготовили подборку лучших ролей Леонида Вячеславовича.

Иван Васильевич меняет профессию

В любимой многими картине о перемещении во времени Леонид Куравлев сыграл находчивого и обаятельного жулика Жоржа Милославского, который случайным образом оказывается спутником управдома Ивана Бунши в путешествии во времена Ивана Грозного. В 1973 году фильм стал лидером советского кинопроката, а персонажа Куравлева многие считают самым характерным и обаятельным.

Золотой теленок

В 1968 году на экраны выходит экранизация романа Ильфа и Петрова. В ней Леонид Куравлев играет роль Шуры Балаганова, "сына лейтенанта Шмидта" и "молочного брата" Остапа Бендера. Персонаж стал чуть ли не единственным, настолько похожим на свой прототип из книги.

Афоня

Многие называю роль Леонида Куравлева в этой комедии самой яркой из всех его ролей. Слесарь-сантехник Афоня поражает своим юмором и цинизмом, однако Куравлеву удалось показать многогранность персонажа, его более глубоки и трагичные чувства. Именно поэтому фильм так запал в душу зрителям в середине семидесятых.

Самая обаятельная и привлекательная

Фильм вышел в 1985 году и был на пике популярности на заре перестройки. Главная героиня в исполнении Ирины Муравьевой решает устроить личную жизнь с красавчиком-коллегой из конструкторского бюро. Однако внимание на нее обращают другие инженеры – Лёша Пряхин и Миша Дятлов. Леонид Куравлев играет женатого "командировочного" Мишу, без которого борьба за сердце героини не была бы полной.

Вий

Первая советская экранизация повести Н.В. Гоголя, которая стала лидером проката 1968 года. Позже фильм даже показали в США, Аргентине, Финляндии и Франции. Леонид Куравлев исполнил роль философа Хомы Брута, который, по сути, является протагонистом действия.

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Автор: 30 января 2022, 13:57 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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