"Все поотбирали": Погрязший в долгах обнищавший Куценко вынужден пахать как лошадь

Гоша Куценко, хотя и достаточно востребованный в России актер, жалуется на финансовые трудности.

Звезда театра и кино признался, что вынужден пахать сутками напролет, времени не хватает даже на нормальный сон, что уж говорить о воспитании детей – на это у него остается не так много времени. Но другого выхода нет, ведь актер погряз в долгах: ему необходимо выплатить задолженность в размере 24 миллионов рублей.

Как оказалось, проблемы начались в 2006-м, когда Куценко стал продюсером картины "Дикари": для съемок артист и влез в долги, причем пострадало и его собственное имущество – он заложил свой загородный дом. В итоге премьера фильма не увенчалась успехом, а затраты на его производство не окупились. Суммы с шестью нулями были потрачены на рекламу, но и это не помогло. В конце концов Гоша с трудом выкупил свой дом и вынужден выплачивать деньги основному кредитору.

"Я вам скажу так, актеры всегда нищие. Сколько бы ты ни зарабатывал, всегда найдутся долги, которые ты должен отдать", – признался актер "Пятому каналу".

И это еще не все беды. Было время, когда его разыскивала налоговая служба – из-за неоплаты пошлин за шикарный дом и дорогой автомобиль. Общая сумма долга составила около миллиона рублей. А потом все планы поломал локдаун: из-за него Куценко лишился работы. Да, и из-за возраста он остался без заработка от съемок в рекламе – этот хлеб прибрали молодые звезды.

"Все поотбирали у меня съемки в рекламе. Ну, конечно, съемка в рекламе — это прекрасно. Эти молодые, талантливые актеришки поотбирали. Мы, старички, трудом своим зарабатываем", — сетует звезда театра и кино.