Не чесанную замарашку Собчак жестко припечатали: Годы-то идут

Артистка перестала за собой следить. В Сети то и дело появляются кадры, на которых журналистка выглядит, как замарашка. Ксения Собчак перестала расчесывать волосы – говорит, они даже сбились в колтуны. О макияже и аккуратной одежде тоже речи не идет.
По мнению поклонников, звезда выглядит ужасно – как замарашка. Правда, Собчак поправляет: не ужасно, а экономно. Корреспондент "Дни.ру" уточнил у блогера Арины Феликс, с чем может быть связана такая резкая перемена в имидже журналистки, ведь раньше та не упускала возможности стильно одеться.
"Ксения Анатольевна всегда очень интересно выглядела, поэтому, думаю, абсолютно ничего в ее жизни-то не поменялось. Годы-то идут, это нормально", – припечатала блогер. Также собеседница "Дни.ру" добавила, что не все обязаны выглядеть ухоженно.
"Просто, видимо, она за естественную красоту, не хочет прибегать ни к каким уколом, к салонным процедурам прибегать тоже не хочет. Что ж, ее выбор. Не все должны быть заколоты-уколоты, отутюжены, уложены. Кто-то должен выглядеть так, как боженька создал", – заявила Арина Феликс.
Напомним, ранее Ксения Собчак призналась, что последние дни ей совершенно неважно, как она выглядит. Звезда попросила прощения у поклонников и пообещала, что постарается взять себя в руки.