"Болезненная история": Бледанс из-за запрета соцсетей лишилась большого дохода

Тверской суд Москвы признал деятельность социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms, экстремистской и запретил их на территории России. Для многих знаменитостей это стало шоком. Тысячи постов и комментариев, миллионы подписчиков – все пошло прахом. В этом корреспонденту "Дни.ру" призналась актриса и певица Эвелина Бледанс за кулисами VI Торжественной церемонии вручения ежегодной Всероссийской премии "Будем жить!"



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