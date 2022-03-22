"Болезненная история": Бледанс из-за запрета соцсетей лишилась большого дохода

На верифицированную страницу Эвелины Бледанс в Instagram подписано 2 миллиона человек. За годы активности в этой социальной сети Эвелина сделала 7570 публикаций, многие из которых – коммерческие.
"Мне "Инстаграм" приносил очень большой доход, – откровенничает Бледанс. – Но у меня этот канал никуда не делся, я его поддерживаю. Хотя и развиваю страницы "ВКонтакте", "Телеграмм". Там, правда, пока никаких рекламных постов нет – этими ресурсами пользуюсь всего неделю. Но со временем все будет".
"Для всех артистов случившееся с "Инстаграмом" – история очень болезненная, – вздыхает Эвелина. – Но все с оптимизмом ждут появления нашей соцсети "Россграм" (начнет свою уже 28 марта 2022 года – Прим. ред.) Туда пригласили топовых блогеров, я вошла в их число. Уже там зарегистрировалась, и когда все начнет работать, сразу проявлюсь на страницах".
Но как сейчас, в это безвременье, когда нет рекламы, выживать? Эвелина особенно на этот счет не печалится. "Ну, жили же мы прежде без рекламы, никто не умирал, – улыбается она. – К тому же у меня полных гараж круп, порошков и всяких других пищевых и бытовых припасов. Купила большую морозильную камеру, куда заложила смородину, малину и другие ягоды. Собираюсь пойти на охоту – покупаю ружье, чтобы убивать лосей и потом морозить их мясо".
Сегодня многие люди пытаются экономить. Эвелина уверяет, что она готова тоже ужаться, хотя и не во всем. "Я очень люблю дорогие огурцы и азербайджанские помидоры, – призналась звезда. – Вот от них не откажусь никогда!"