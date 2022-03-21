Едва выбравшуюся с того света МакSим просят показать прелести: Снимись обнаженной

На своей странице певица МакSим опубликовала снимок, который горячо принялись обсуждать фолловеры. Так, знаменитость позировала в приталенном коротком голубом платье с глубоким декольте.
Нежный образ Марины Максимовой привлек внимание. Подписчики принялись упрашивать звезду о том, чтобы она показала им больше. "Снимись обнаженной для журнала Максим, мы соскучились по этим фотосессиям", – написал один из пользователей соцсети.
Отметим, своими успехами в выздоровлении и кадрами из личной жизни Марина теперь делится в своем телеграм-канале. Недавно она опубликовала видео в зеленом костюме с букетом желтых цветов. В ролике певица МакSим двигается под песню "Это не женщина".
Напомним, исполнительница до сих пор еще не до конца восстановилась после тяжелой болезни, из-за которой едва не оказалась на том свете. Артистка долгое время находилась в коме, у нее была двусторонняя пневмония. В какой-то момент звезду подключили к аппарату ИВЛ.
Поклонники молились за нее и верили в чудо. К счастью, врачам удалось спасти певицу МакSим. Когда после длительной болезни вокалистка вышла в свет, россияне заметили, как сильно она похудела.