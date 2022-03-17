Вау!: Решившая вернуться на сцену МакSим шокировала народ

За состоянием МакSим внимательно следят ее поклонники.

Чудом выжившая после тяжелой болезни артистка восстанавливается уже более полугода. Из-за двусторонней пневмонии она оказалась в искусственной коме под аппаратами жизнеобеспечения. Болезнь дала сильные осложнения на легкие, из-за которых карьера Марины оказалась под угрозой.

Благодаря усердным занятиям и регулярному прохождению процедур у МакSим появилась возможность вернуться на сцену. Появилась информация, что артистка готовится к концерту, правда это пока не будет грандиозное шоу для фанатов, а небольшое выступление для закрытой аудитории.

Своими успехами в выздоровлении и кадрами из личной жизни Марина теперь делится в своем телеграм-канале. Артистка опубликовала видео в зеленом костюме с букетом желтых цветов. В ролике МакSим двигается под песню "Это не женщина". Поклонники были шокированы роскошной внещностью любимой исполнительницы.

"Ангельски прекрасна", "Зеленый вам подходит", "Самая нежная!", "Максим, родная, ты прекрасна", "Самая красивая и самая обожаемая", "Вау, цветы. Так все красиво", "Шикарная женщина!", "Какая же ты милая красавица, такая же как красавица весна, как солнышко сияешь, будь такой же милой навечно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали комментаторы.