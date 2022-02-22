Подольская развлеклась с тремя красавчиками: Время останавливается

Артистка активно ведет свои социальные сети. Недавно она с семьей летала отдыхать на Мальдивы, откуда постоянно публиковала яркие фото. Наталья все свободное время проводит с детьми и мужем. Подольская показала видео, в которым развлекается в компании своих любимых красавчиков.
В ролике видно, что малыши играют в кровати родителей, отец семейства лежит рядом и руководит процессом. "Время просто останавливается для меня в такие моменты (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – с трепетом поинтересовалась Наталья. И поинтересовалась, всегда ли ее сыновья будут так сильно любить друг друга.
Владимир Пресняков только вернулся с гастролей, где был вместе с Леонидом Агутиным. Давние друзья опубликовали забавный ролик, в котором Пресняков изображал начинающего артиста, перебравшего от волнения. Помимо восторженных комментариев от фанатов, под роликом появился ответ Натальи Подольской. Она попросила Агутина передать Преснякову послание. "Передай начинающему артисту, что я отшлепаю его дома", – написала супруга певца.