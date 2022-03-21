Похоронили и забыли: на могилу легендарного диктора Игоря Кириллова никто не ходит

Живущие в Германии дочь и внуки Кириллова на похороны не приезжали. Ангелина Вовк все сокрушалась у гроба: "Жаль, что сегодня нет с нами его любимой дочери, но она далеко, нет внуков. Я по этому поводу очень грущу. Мне бы хотелось, чтобы за этим человеком шли близкие люди. Но вот так жизнь складывается. Игорь Леонидович, спасибо вам за все! Думаю, что Господь простит нам все грехи".
Сегодня соседние могилы Дмитрия Хворостовского, Людмилы Гурченко, Ирины Антоновой утопают в цветах. Туда не зарастает народная тропа. А на холмике Кириллова – лишь чахлая пластиковая веточка, да и та, видимо, ветром случайно занесена. Судя по тому, что покрыта могила все теми же еловыми лапами, которые были и после похорон, сюда никто не ходит. Молодой вдове диктора, видимо, не до этого...
Напомним, Народный артист СССР Игорь Кириллов скончался 30 октября 2021 года на 90-м году жизни. В начале сентября он перенес сложную операцию из-за проблем с сосудами нижних конечностей – ему ампутировали ногу. Вначале говорили, что причиной смерти диктора стали осложнения, вызванные тромбозом нижних конечностей. Но потом выяснилось, что в больнице диктор заразился коронавирусом, который и убил Кириллова.