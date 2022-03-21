Похоронили и забыли: на могилу легендарного диктора Игоря Кириллова никто не ходит

2 ноября 2021 года на Новодевичьем кладбище Москвы, недалеко от могила актрисы Людмилы Гурченко и математика Владимира Арнольда, похоронили легендарного советского диктора Игоря Кириллова. Правда, сегодня, спустя почти 4 месяца, кажется, что на могилу никто не ходит.

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