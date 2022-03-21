Тяжелобольной Моисеев отдал квартиру за 100 миллионов: Предстоит оценить состояние психики

Трехкомнатную квартиру площадью 120 метров квадратных Борис Моисеев приобрел еще в 2000 году. Сегодня стоимость такой жилплощади эксперты оценивают примерно в сто миллионов рублей. При этом недавно выяснилось, что по документам жилье уже не принадлежит артисту: около полутора лет назад тяжелобольной Моисеев переписал свою единственную московскую недвижимость на директора – Сергея Гороха.
Зная о том, что еще до болезни танцовщик называл своим наследником проживающего в Канаде старшего брата, журналисты обратились за разъяснением к адвокату. Юрист Андрей Алешкин сразу подчеркнул, что любая сделка может быть оспорена. Однако, если родственники Моисеева всерьез озабочены судьбой его имущества, здесь придется хорошо поработать.
В беседе с "КП" адвокат объяснил, что для начала надо поговорить с самим Моисеевым и выяснить, при каких обстоятельствах он отдал квартиру и осознавал ли вообще последствия этой сделки. Это могло произойти как добровольно, так и в состоянии измененного сознания, ведь известно, что мужчина пережил два инсульта, после которых так и не оправился до конца.
"Специалистам предстоит оценить состояние психики Бориса Моисеева," – пояснил юрист.
Если экспертам не удастся доказать, что в момент подписания документов артист был вменяем, то сделку можно будет оспорить в суде. После этого Борис Моисеев при желании сможет переписать свое завещание.