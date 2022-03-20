"Там уже ничего нет!": Из квартиры похороненного заживо Моисеева вытащили ценности

Недавно родственник артиста узнал, что тот завещал свою
квартиру в Юрмале дочери Аллы Пугачевой Кристине Орбакайте. Мужчина заверил, что не
против этого.
Брат Бориса Моисеева заявил в программе "Ты не поверишь!" на НТВ, что не жаден до наследства певца. По его мнению, исполнитель поступил благородно, поскольку Примадонна много помогала ему.
А вот к директору знаменитости Сергею Гороху брат звезды относится крайне негативно. "Мне была сказана информация о том, что Горох все распродал из московской квартиры Бори, и там уже ничего нет!", — рассказал встревоженный Маркс Толкач.
Кроме того, он считает, что Горох не следит подобающим образом за состоянием 68-летнего музыканта. По словам брата Бориса Моисеева, необходимо было исключить из рациона исполнителя алкоголь и "убрать курево". По мнению мужчины, брата потихоньку отправляют на тот свет.
Однако в окружении знаменитости уверяют, что переживания родственника беспочвенны, и Борис Моисеев находится под внимательным наблюдением специалистов. Так, врач, занимающийся лечением певца, отметил, что у звезды неплохой результат для пациента, перенесшего острое нарушение мозгового кровообращения.
Медик считает, что очень хорошо, что Сергей Горох оберегает Бориса Моисеева от навязчивого внимания, при этом сохраняя общение с людьми, которые приятны певцу. Напомним, артист перенес два инсульта.