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Шоу-бизнес
"Там уже ничего нет!": Из квартиры похороненного заживо Моисеева вытащили ценности

"Там уже ничего нет!": Из квартиры похороненного заживо Моисеева вытащили ценности

В последние годы несколько раз перенесший инсульт Борис Моисеев исчез с глаз публики. Ходили даже слухи, что певец скончался, но, к счастью, они не оправдались. При этом брат звезды Маркс Толкач серьезно обеспокоен его состоянием.
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Недавно родственник артиста узнал, что тот завещал свою квартиру в Юрмале дочери Аллы Пугачевой Кристине Орбакайте. Мужчина заверил, что не против этого.

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 Борис Михайлович Моисеев

Борис Михайлович Моисеев певец

Брат Бориса Моисеева заявил в программе "Ты не поверишь!" на НТВ, что не жаден до наследства певца. По его мнению, исполнитель поступил благородно, поскольку Примадонна много помогала ему.

А вот к директору знаменитости Сергею Гороху брат звезды относится крайне негативно. "Мне была сказана информация о том, что Горох все распродал из московской квартиры Бори, и там уже ничего нет!", — рассказал встревоженный Маркс Толкач.

Кроме того, он считает, что Горох не следит подобающим образом за состоянием 68-летнего музыканта. По словам брата Бориса Моисеева, необходимо было исключить из рациона исполнителя алкоголь и "убрать курево". По мнению мужчины, брата потихоньку отправляют на тот свет.

Однако в окружении знаменитости уверяют, что переживания родственника беспочвенны, и Борис Моисеев находится под внимательным наблюдением специалистов. Так, врач, занимающийся лечением певца, отметил, что у звезды неплохой результат для пациента, перенесшего острое нарушение мозгового кровообращения.

Медик считает, что очень хорошо, что Сергей Горох оберегает Бориса Моисеева от навязчивого внимания, при этом сохраняя общение с людьми, которые приятны певцу. Напомним, артист перенес два инсульта.

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Борис Моисеев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 20 марта 2022, 16:48 Источник: "Ты не поверишь!" НТВ ✓ Надежный источник

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