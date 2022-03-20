"Там уже ничего нет!": Из квартиры похороненного заживо Моисеева вытащили ценности

В последние годы несколько раз перенесший инсульт Борис Моисеев исчез с глаз публики. Ходили даже слухи, что певец скончался, но, к счастью, они не оправдались. При этом брат звезды Маркс Толкач серьезно обеспокоен его состоянием.

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