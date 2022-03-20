Ух какая! Горячая кокетка Долина вывалила огромную грудь

Исполнительница хита "Погода в доме" с годами только хорошеет. Интервальное голодание, косметические процедуры и работа стилистов делают свое дело. Лариса Долина в 66 лет выглядит гораздо лучше заурядных ровесниц.
Стройная очаровашка с удовольствием наряжается с обтягивающие наряды — скрывать нечего, фигура позволяет. Ухоженный вид и статус в обществе позволяют звезде кокетничать с представителями мужского пола. Нередко артистка нежится в объятиях молодых людей и целует в щеки завидных женихов.
Недавно звездный стилист Ната Яновская опубликовала снимок певицы, сделанный в закулисье филармонии. На нем Лариса Долина выглядит обворожительной и горячей. Сверкающее красное платье удачно подчеркнуло пышный бюст. Знаменитость вывалила огромную грудь с помощью откровенного декольте.
Белокурые кудри в сочетании с алой помадой добавили имиджу страсти. 66-летняя блондинка уверенно подняла подбородок во время съемки и гордо выпрямила спину. Красота — глаз не оторвать.
Как писали "Дни.ру", этой весной Лариса Долина вышла на публику в образе леди-вамп. Густые черные ресницы, мрачный темный наряд и грациозный высокий хвост сделали звезду практически неузнаваемой. Да, такие модницы на дороге не валяются — они выступают на сцене.