Авербух рассказал о конфликте с Арзамасовой

Бывший фигурист и тренер Илья Авербух женился на актрисе, "папиной дочке" Елизавете Арзамасовой 20 декабря 2020 года. Видео, на кадрах которого 25-летняя невеста и 47-летний жених обмениваются клятвами, произвело ошеломительный эффект на поклонников. С тех пор прошло два года. У пары родился ребенок.
На днях Илья Авербух разоткровенничался на тему семейных отношений. Он признался, что паре вообще не знакомо понятие конфликт. Самое главное в семейной жизни Авербуха и Арзамасовой – уважение. И Именно это чувство помогает им идти рука об руку.
Судя по всему, они станут одной из самых гармоничных семей российского шоу-бизнеса.
"Мы не знаем, что такое повышенные тона, косой взгляд и многозначительное молчание. Каждый наш день наполнен тем чувством, которое люди называет любовь", – рассказал Авербух.
Продюсер отметил, что часто проводит вдвоем с женой досуг. Пара гуляет с сыном Львом, ходит в театры и кино. Авербух признался, что с рождением сына его жизнь стала еще больше наполнена радостью.
Напомним, Илья Авербух – фигурист, чемпион мира, известный тренер и продюсер, больше пятнадцати лет ставит номера для участников шоу "Ледниковый период".