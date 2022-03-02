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Шоу-бизнес
Авербух рассказал о конфликте с Арзамасовой

Авербух рассказал о конфликте с Арзамасовой

По словам Ильи Авербуха, они с Лизой Арзамасовой нашли идеальный баланс в отношениях. Он занимается работой, она домом.
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Бывший фигурист и тренер Илья Авербух женился на актрисе, "папиной дочке" Елизавете Арзамасовой 20 декабря 2020 года. Видео, на кадрах которого 25-летняя невеста и 47-летний жених обмениваются клятвами, произвело ошеломительный эффект на поклонников. С тех пор прошло два года. У пары родился ребенок.

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На днях Илья Авербух разоткровенничался на тему семейных отношений. Он признался, что паре вообще не знакомо понятие конфликт. Самое главное в семейной жизни Авербуха и Арзамасовой – уважение. И Именно это чувство помогает им идти рука об руку.

Судя по всему, они станут одной из самых гармоничных семей российского шоу-бизнеса.

"Мы не знаем, что такое повышенные тона, косой взгляд и многозначительное молчание. Каждый наш день наполнен тем чувством, которое люди называет любовь", – рассказал Авербух.

Продюсер отметил, что часто проводит вдвоем с женой досуг. Пара гуляет с сыном Львом, ходит в театры и кино. Авербух признался, что с рождением сына его жизнь стала еще больше наполнена радостью.

Напомним, Илья Авербух – фигурист, чемпион мира, известный тренер и продюсер, больше пятнадцати лет ставит номера для участников шоу "Ледниковый период".

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 марта 2022, 18:29 Источник: "КП" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Газманов и Арзамасова показали чувства на красной дорожке

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