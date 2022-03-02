Собчак объяснила свое бегство из России: Я лечу

Ксения Собчак объяснила ситуацию в своем телеграм-канале "Кровавая барыня". "Я лечу, а не улетаю", – заявила ведущая. Она сообщила, что в настоящее время у ее сына Платона каникулы в школе, и они отправляются в давно запланированный отпуск.
Теледива подчеркнула, что исполняет обещание, данное ребенку. "Так я следую собственному совету не поддаваться панике", – добавила звездная блондинка. Она отметила, что является гражданкой России и никуда не эмигрирует.
Также Ксения Собчак поведала, что ее супруг – режиссер Константин Богомолов – находится в Москве. По словам телеведущей, он репетирует и готовит театр к открытию. "Мы не можем никак повлиять на то, что происходит, мы можем только работать", – заявила знаменитость, имея в виду спецоперацию на Украине.
Отметим, что поездки в другие страны сейчас для россиян сильно осложнены. Из-за санкционных мер многие рейсы отменяют, а страны Европы вовсе закрыты для наших соотечественников. Кроме того, после введения антироссийских санкций и закрытия всего воздушного пространства Евросоюза, многие россияне не могут вернуться из отпусков. Российские власти планируют организовать вывоз наших граждан на родину.