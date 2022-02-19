"Живу без тебя дольше, чем с тобой": появилось душераздирающее обращение Собчак

Ксения Собчак обнародовала душераздирающее обращение. Оно посвящено отцу телеведущей.

Со дня смерти политика Анатолия Собчака прошло ровно 22 года. В связи с годовщиной дочь прославленного деятеля обратилась к близкому человеку, которого она потеряла.

Ксения Собчак обнародовала свежий пост в своем "Инстаграме", выразив боль утраты. "Я живу без тебя уже дольше, чем жила с тобой. Но жизнь с тобой рядом — это самые прекрасные и счастливые годы. Жаль, я не всегда это в детстве понимала… Помним. Любим. Скорбим. 19 февраля", — написала знаменитость.

И поклонники, и недоброжелатели сошлись во мнении, что смерть самых близких людей сильно влияет на восприятие жизни. "Светлая память. Думаю, папа вами гордится", "Многое мы начинаем понимать только когда заканчивается детство", "Родители продолжаются в своих детях", "Ксюша! Я вас очень понимаю, у меня тоже не стало любимого папы, когда мне было 19 лет. Сейчас мне 36. Не могу вспоминать его без слез! Наши папочки в наших сердцах!", "Он жив, пока есть память. Ты достойная дочь своего отца. Он тобою бы гордился", "Достойный человек, порядочный и справедливый политик", "Приятно читать про такую любовь у отцу", "Очень жаль что хорошие люди покидают этот мир", "Великий человек, вам повезло, что у вас такой папа", "Терять близких всегда сложно , спустя 12 лет до сих пор думаю о потере", — написали пользователи Сети.

Анатолий Собчак умер 19 февраля 2000 года во время служебной командировки в Светлогорске. Политика обнаружили в номере гостиницы "Русь".

Смерть, которая оставила множество вопросов, стала поводом для слухов и инсинуаций. В те годы пресса писала о том, что Анатолия Александровича могли отравить.

Дошло до того, что прокуратура Калининградской области возбудила уголовное дело по статье "Убийство". Судмедэкспертиза показала, что причиной случившегося стала ишемическая болезнь сердца.