Россияне высмеяли бросившуюся на поиски элитных тряпок Бородину

Ксения Бородина не отчаивается и продолжает жить полноценной жизнью, несмотря ни на что.

Из-за санкций некоторые бренды решили временно приостановить свою торговлю в России. Это расстроило звезд российского шоу-бизнеса, которые привыкли к роскоши и комфорту. Но ведущая Ксения Бородина не отчаивается. Она уверена, что все это временно, и даже со смехом представляет, под каким предлогом фирмы будут возвращаться на российский рынок.

Бородина считает, что многие покинувшие рынок бренды потеряли доверие россиян и долго не смогут его восстановить. Звезда заявила, что не собирается грустить из-за покинувших страну элитных тряпок.

Ксения Бородина отправилась в ЦУМ, чтобы прикупить что-то новенькое. На видео, опубликованном в "Ютуб", Ксюша ходит по полупустому магазину. За это ее раскритиковали поклонники. Многие обвинили звезду в том, что она непатриотична и противоречит сама себе, мол все же кинулась скупать иностранные тряпки.

Напомним, ранее Ксению Бородину обвинили в бегстве из страны. При этом звезда отметила, что просто уехала с детьми в отпуск, чтобы отдохнуть. Сейчас она уже вернулась.