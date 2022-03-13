"Насосалась Ксюшадь": Штурм врезала улетевшей из России Собчак

Многие российские знаменитости уезжают за границу, за что получают вдогонку словесные оплеухи от коллег по эстраде.

Известная российская певица Наталья Штурм обрушилась с критикой на не менее знаменитую журналистку Ксению Собчак, которая, по слухам, уехала из России на фоне последних событий. Штурм адресовала светской львице довольно гневный пост в социальной сети.

В своей публикации Наталья резко осудила Ксению за то, что та покинула родину в то самое время, когда она так нуждалась в поддержке своих граждан. Знаменитость заявила, что некий влиятельный "крестный" покровитель прикрывал бесчинства Собчак, когда та "духарилась и отрывалась по полной на глазах у всей страны". Кроме того, Штурм припомнила звезде ее политические провокации нашумевшее смертельное ДТП в Сочи. Тогда Ксения ехала в аэропорт в качестве пассажира автомобиля Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения и спровоцировал жуткую аварию, которая унесла жизнь женщины. Многие раскритиковали журналистку за то, что она быстро скрылась с места происшествия и обвинили ее в принуждении шофера превысить скорость. По мнению Штурм, все это сходило Собчак с рук.

В заключение Наталья Штурм заявила, что Ксения Собчак не разделяет патриотизма и слаба духом.

"Патриоты те кто могли уехать и остались, Ксюша", – сказала Штурм.

"Абсолютно верно. Насосалась Ксюшадь от госбюджета, а как паленым запахло – свалила по английски", – поддержали исполнительницу комментаторы.

Напомним, что на днях в Сети появились слухи о том, что Ксения Собчак вместе с маленьким сыном Платоном покинула Россию сразу после начала спецоперации на Украине. Однако знаменитость опровергла эти данные, пояснив, что лишь отправилась с ребенком в запланированный отпуск.