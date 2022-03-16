"Не узнать": Вернувшаяся с того света МакSим готовится покорить сцену

Уже больше полугода певица приходит в себя после страшной пневмонии, из-за которой она оказалась в коме и под аппаратами искусственного жизнеобеспечения. Благодаря врачам, артистка буквально вернулась с того света, но осложнения дают о себе знать и по сей день. Из-за серьезного поражения легких эксперты предполагали, что Марина уже не выйдет на сцену.
Однако прогнозы оказались поспешными. Абросимова всеми силами боролась за свое здоровье, выполняла все предписания и соблюдала режим. Недавно в своем блоге МакSим рассказала, что чувствует себя отлично, здоровье улучшилось, практически ничего не беспокоит.
Коллеги артистки поделились радостной новостью – Марина готова вновь покорить сцену. "Она готовит большую премьеру – дуэт с большой звездой. И уже идет речь о том, чтобы постепенно возобновлять концертную деятельность. Дат пока нет, но обсуждения есть. Конечно, речь не о больших гастролях, а о разовых выступлениях, о которых массовая аудитория может и не узнать", – поделился инсайдер.
Сейчас МакSим посвящает себя реабилитации, занимается с детьми и проводит время в своей школе искусств, где развитие идет полным ходом: уроков стало гораздо больше, добавились новые направления.