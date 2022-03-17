Поработал ртом: Вскрылась грязная правда о получении Басковым звания народного артиста

Николай Басков получил звание народного артиста сразу двух стран – России и Украины.

Сначала певец получил этот почетный статус в Незалежной, а вот как именно это было, решил вспомнить Стас Садальский, который за годы работы в мире российского шоу-бизнеса накопал на коллег немало компромата. По словам актера, звание народного артиста Баскову присвоили не совсем честно.

В то время будущая звезда отечественной эстрады лишилась работы в Большом театре. Это событие сильно ударило по Баскову: он впал в траур и депрессию. Певцу хотелось признания – за этим он и отправился на Украину, где умелая работа ртом и помогла ему осуществить поставленные цели.

Сначала, говорит Садальский, артист тесно общался с Веркой Сердючкой, причем настолько, что даже целовал звезду взасос у всех на глазах. А потом переключился на главу Украины – в 2004 это место занимал Леонид Кучма. У президента, вспоминает Станислав, он это звание буквально выпрашивал.

"Взял измором… 18 раз на сцене исполнял песню "Шарманка" перед Кучмой, выпрашивая и напоминая, что мама была чистой украинкой, нося фамилию Еременко…", – вывалил грязную правду о наградах коллеги по цеху актер.

В конце концов Басков добился своего: порядком устав от "банного листа" глава Незалежной распорядился оформить бумаги о присвоении звании народного артиста.