"Изрыгали ненависть": Басков взвыл из-за травли русских

Николай Басков дал откровенное интервью, в котором коснулся темы политики.

Из-за ситуации на Украине многие артисты оказались под ударом, их обвиняют и требуют занять ту или иную политическую позицию, хотя творчество и спорт не должны этого касаться. В расширенном интервью Николай Басков признался, что русскому народу сейчас очень трудно. На наших людей обрушилась настоящая травля. На Россию оказывается колоссальное давление.

Впрочем, сам артист одним из первых поддержал спецоперацию России на Украине. Он не лукавя высказался о том, что думает. Однако после этого его затравили украинские коллеги и поклонники и обвинили во всех смертных грехах. Позже номер телефона артиста опубликовали в соцсетях, что привело к взлому телефона.

Басков напомнил, что разбирается в современной политической ситуации очень хорошо. Его отец был военным, и с 1990 года Николай активно изучает политику.

Басков отметил, что те, кто организовал революцию на Украине в 2014 году, хотели расшатать общество и подойти ближе к России. То же самое было год назад, когда в Белоруссии начались протесты.

"Я понимал, что там работает срежиссированная команда колл-центров, которая четко пишет негативные комментарии в соцсетях по чьему-то приказу", – рассказал Басков.

Когда началась травля артиста, ему слали проклятия и картинки с гробами. Люди просто "изрыгали ненависть".