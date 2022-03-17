"Лучше бы мозг наращивала": качающую ягодицы Боню крепко приложили

42-летняя Виктория Боня нарвалась на резкое осуждение пользователей Сети. Поводом стала демонстрация ее тренировки в спортзале.

В своем телеграм-канале светская львица рассказала, что с 18 марта вновь начинает наращивать ягодицы. При этом она опубликовала фото себя на тренажере.

"Вам легко удается приводить свое тело в форму? У меня все возвращается на места свои за две недели, если правильно тренироваться. А у вас?", – похвасталась Виктория Боня. Однако реакция на ее пост оказалась у фолловеров неоднозначной.

Многие раскритиковали модель за подобный несерьезный контент. "Лучше бы мозг наращивала", "Помочь вам нарастить ягодицы?", "Мерзость", "Тотальная деградация", – обрушились с гневом на блогера россияне. Но истинные поклонники Виктории Бони осыпали ее комплиментами. Они считают, что в свои годы знаменитость выглядит прекрасно.

Напомним, ранее Виктория Боня рассказала о болезни дочери. Оказалось, что у Анджелины ветрянка. К счастью, девочка переносит недуг в легкой форме. Но как выяснилось, для самой экс-участницы шоу "Дом-2" болезнь оказалась опасной, ведь она в детстве не болела этим вирусом. К слову, ветрянку взрослые люди переносят тяжело, порог смертности очень высок.

