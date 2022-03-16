"Пожалуйста, нет!": Боня мучает больную дочь на камеру

Виктори Боня рассказала ранее, что у Анджелины ветрянка. К счастью, девочка переносит недуг в легкой форме. Но как выяснилось, для самой Бони болезнь оказалась опасной, ведь она в детстве не болела этим вирусом. К слову, ветрянку взрослые люди переносят тяжело, порог смертности очень высок.
В своем телеграм-канале Виктория Боня опубликовала видео, на кадрах которого будит свою сонную дочь. Она заходит с камерой в комнату малышки, которая сладко спит под прозрачным балдахином, а на ее прикроватной тумбочке горит свеча. Мать задувает свечу и сообщает, что пора просыпаться. Видно, что для для девочки этот подьем – настоящее мучение.
"Пожалуйста, нет!" – слезно умоляла дочь Виктории Бони.
Однако мать была непреклонна и заявила, что вставать все же придется. "Ну как нет? Уже время то! Пора вставать", – наотрез заявила Боня.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Виктория Боня изолировала свою больную дочь, чтобы оградить себя от смертельной опасности. Она заставила дочку находиться отдельно от нее у себя в комнате. Поклонники посоветовали Боне сделать прививку, чтобы легче перенести заболевание, если уж такое случится.