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Шоу-бизнес
"Официально": Оказавшаяся в смертельной опасности Боня осталась без мужика

"Официально": Оказавшаяся в смертельной опасности Боня осталась без мужика

Виктория Боня пополнила ряды завидных невест.
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Как и многие российские звезды, ведущая стала развивать свой телеграм-канал. Там она рассказывает подписчикам последние новости о своей жизни. Вчера Виктория рассказала, что ее дочь заболела ветрянкой. Боне пришлось изолировать наследницу, так как сама она не переболела в детстве, а для взрослых заболевание может быть смертельно.

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 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Теперь Виктория сообщила поклонникам еще одну важную новость – она осталась одна. "Кстати, с сегодняшнего дня мое сердце свободно! Официально заявляю (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - написала звезда.

Подписчики бурно отреагировали на неожиданную новость. Некоторые стали угадывать личность таинственного избранника, другие предположили, что новый мужчина появится совсем скоро. С последним согласилась сама Виктория: "Но долго оно свободным не будет, тоже заявляю".

"И кто этот бывший?", "Вы же замуж собирались, нет?", "Плохая новость, ждем твою свадьбу", "Как так. Вы же говорили, что нашли мужчину своей мечты", "Все к лучшему! Мужиков нормальных реально оч мало", "Слава Богу, что это выяснилось до брака", – поддержали ведущую комментаторы.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 марта 2022, 16:47 Источник: Телеграм ✓ Надежный источник
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