Валерия выдала горести жизни с тираном Пригожиным: Повышает голос

Певица и продюсер вместе уже почти 20 лет, однако в их отношениях не все гладко.

Валерия и Пригожин создают впечатление идеальной пары: на публике всегда появляются вместе и, не стесняясь, воркуют друг с другом. Но, как оказалось, за дверью их дома все не так идеально, как кажется.

Недавно певица публично призналась, что некоторые решения она не может принимать без согласования со своим мужем, поэтому кажется, что за пределами публичных мероприятий Пригожин является настоящим тираном. Например, поделилась Валерия, она в последнее время думает о том, чтобы уйти на пенсию: мол угнаться за молодыми артистами из года в год становится сложнее, к тому же ей хочется больше времени уделять своей маленькой внучке.

Исполнительница хита "Часики" с удовольствием бы отправилась на покой, вот только муж категорически против этого. Дело в том, что Пригожин не хочет лишаться гонораров за выступления супруги, а их суммы, к слову, достигают двух с половиной миллионов. Продюсер уверен, что певица сможет собирать залы еще не один год, вот только Валерии этого совсем не хочется, поэтому споры на этот счет доходят до бурных и громких ссор.

"Мне кажется, глядя на нас, понятно, что мы можем ругаться. Если он повышает (голос – Прим.ред), чего бы и мне не повышать? Я что, буду стоять в сторонке что ли?" — приводит слова Валерии "Пятый канал".