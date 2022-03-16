Зараженную сифилисом Казьмину уличили в обмане: Лечи голову

Этот неожиданный диагноз шокировал бедную женщину, ведь ей и без того в последнее время приходится очень тяжело. Казьмина заподозрила, что ее специально заразили сифилисом сговорившиеся против нее родственники. Когда женщина поделилась своими переживаниями с аудиторией, люди были удивлены, что она могла не знать о своем диагнозе, ведь ее оперировали и предварительно должны были брать анализы. Алиса Казьмина утверждает обратное.
Чтобы внести ясность, ситуацию прокомментировал врач-бактериолог Валерия Газина. Она заподозрила журналистку в обмане. В беседе с Пятым каналом Газина отметила, что перед любым хирургическим вмешательством медики берут анализ на наличие возбудителя сифилиса.
По мнению врача, отсутствие информации о сифилисе и гепатите в медицинских справках Казьминой может говорить о фальшивости документов. Недобросовестные пациенты часто специально приносят врачу купленные справки, чтобы скрыть свой диагноз. Так могло произойти и в этом случае.
Когда Казьмина обнародовала результаты своих анализов в Сети, пользователи обратили внимание, что на справках отсутствует дата и фамилия пациента и это подозрительно. В ответ на такие подозрения Казьмина попыталась оправдаться, но получилось не очень убедительно.
"Я нервничаю, путаюсь в этих бумажках, а вы сразу: „Лечи голову"," – написала уличенная во лжи журналистка.
Ситуация действительно выглядит странной. Однако в любом случае экс-жену Андрея Аршавина стоит пожалеть. По словам врача, у Алисы Казьминой тяжелая болезнь, которая может оставлять след на психике – не даром народ уже бьет тревогу из-за состояния знаменитости.