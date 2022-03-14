Изолировала дочь: Боне грозит смертельная болезнь

Наследница Виктории Бони подвергла мать опасности.

Ведущая напугала своих поклонников, сообщив о серьезной болезни. Оказалось, Анджелина заразилась ветрянкой. Для девочки недуг особой опасности не представляет, она переносит его в легкой форме. А вот для Виктории появилась серьезная опасность, так как она в детстве не переболела. Стоит отметить, что ветряную оспу взрослые люди переносят крайне тяжело, уровень смертности довольно высок.

Чтобы оградить себя от смертельной болезни, Боне пришлось изолировать дочь, пока не пройдет активная фаза болезни. "У Энджи ветрянка, я ее "изолировала" в ее комнате. У меня ее не было никогда, поэтому нам нельзя сейчас быть в контакте (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пояснила Виктория.

Поклонники всполошились, стали переживать за звезду, давать советы и делиться опытом. Боне посоветовали сделать прививку, чтобы точно не заразиться и проводить больше времени с ребенком. "Болела в 25 лет, думала уже все", "Пусть выздоравливает", "Вы можете сделать прививку и не заболеете уже", "Я от детей схватила, очень тяжело переносила", "Болела в 22 года. Думала кони двину", - написали комментаторы.