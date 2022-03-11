"Родишь второго ребенка": Всплыла информация о беременности Бони

Личная жизнь Виктории Бони покрыта тайной, а о ее любви ничего неизвестно.

Личная жизнь Виктории Бони покрыта тайной: несмотря на свою любовь делиться с поклонниками подробностями своего быта, об отношениях с мужчинами она не рассказывает. Пять лет назад звезда "Дома 2" разошлась с бизнесменом Алексом Смерфитом, от которого родила дочь. С тех пор о серьезных отношениях телеведущая не говорит.

Поклонники теледивы все еще надеятся на ее воссоединение с отцом Анджелины, а вчера Боня сама дала им повод думать, что шанс на это все еще есть. Она опубликовала на своей странице в "Инстаграме" видео, на котором был запечатлена ее беседа о личной жизни с близкой подругой Элиной. Во время беседы Виктория призналась, что друзья часто подталкивают ее на возвращение к бывшему гражданскому мужу, вот и собеседница звезды "Дома 2" оказалась того же мнения.

Элина стала расхваливать качества экс-возлюбленного подруги, говоря, что Смерфит был ее лучшим спутником, а человека, который превосходил бы его, она найти не сможет. В своем монологе собеседница Бони отметила, что в случае их воссоединения она может снова забеременеть.

"Алекс повзрослел, ему больше не 27 лет. Он научился заботиться, машину дал, то дал. Ты родишь второго ребенка, и будет все просто супер", – сказала Элина.