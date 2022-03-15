Страдающий от проблем со здоровьем Михалков подал тревожный сигнал

76-летний Никита Михалков сделал важное объявление после долгого перерыва.

В последнее время артист не выходит в свет и не общается с поклонниками. Россияне заподозрили, что причиной тому ухудшившееся самочувствие мэтра отечественного кинематографа. Но его семья предпочитает не комментировать состояние Никиты Михалкова.

Внезапно режиссер сделал важное заявление, касающееся его деятельности. Он вышел на связь через оргкомитет Московского международного кинофестиваля (ММКФ), объявив о переносе смотра на вторую половину текущего года.



ММКФ должен был состояться с 21 по 28 апреля. Теперь же организаторы вынуждены были принять непростое решение. На сайте ММКФ сообщается, что кинематографисты разных стран и партнеры просят перенести его сроки. "У многих из них в сегодняшней ситуации не получается ни приехать в Москву, ни прислать свои фильмы", – говорится в заявлении.

Напомним, Никита Михалков давно страдает болями в ноге, которую он повредил на тренировке много лет назад. С возрастом ситуация усугубилась, и режиссеру понадобилось хирургическое вмешательство. По имеющейся информации, всего актеру пришлось перенести семь операций, в том числе по замене сустава, но прежняя двигательная активность к нему не вернулась.

Кроме того, во время одной из процедур Никите Михалкову занесли инфекцию. Сейчас же режиссер предпочитает восстанавливаться дома.

