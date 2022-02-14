"Спаси Господи!": Припавшего к кресту больного Корчевникова осыпают молитвами

Состояние сдавшего журналиста пугает россиян. Борис Корчевников не теряет связи с богом.

Ведущий шоу "Судьба человека" испытывает серьезные проблемы со здоровьем. В младенчестве он перенес менингит, который стал для него приговором. Тогда Борис Корчевников оглох на одно ухо и не смог до конца оправиться. Он молил всевышнего об исцелении, но чуда не случилось.

Несмотря на это, журналист продолжает быть глубоко верующим православным человеком. Он регулярно посещает святые места в надежде заручиться поддержкой Всевышнего. Недавно он припал к кресту в монастыре святого Георгия, что находится в Севастополе. Ведущий сфотографировал ритуальный символ и разместил его в инстаграм-аккаунте.

Религиозный знак вызвал у россиян некое беспокойство. Они решили, что телеведущему стало хуже? и осыпали его молитвами в комментариях. Осталась одна надежда — на помощь Создателя. "Дай Бог Вам здоровья!", "Спаси Вас Господи! Помогай Господи Вам!", — обратился народ к Борису Корчевникову.



Напомним, о состоянии больного журналиста высказалась астролог Ада Комракова. Эксперт по звездам сообщила, что жизнь мужчины осложняют врачебные ошибки. По словам специалиста, Борис Корчевников родился в период солнечного затмения, и это оказало мощное влияние на его судьбу. Духовное развитие и забота о здоровье — часть кармической программы журналиста.