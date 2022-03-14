"Муж бабушки": Киркорова затравили после интима с Пугачевой

Филипп Киркоров рассказал, как его называли во времена брака с Аллой Пугачевой.

Примадонна славится своей любовью к мужчинам помладше. Ее нынешний супруг Максим Галкин младше на 27 лет. С другим известным артистом разница была 18 лет. Когда Киркоров женился на Пугачевой, ему еще не было 30 лет, а у нее уже появился старший внук. Филипп Бедросович вспомнил, как его называли в 90-е в связи с "неравным" браком, сообщает ФАН.

"У меня была кличка в 90-х "муж бабушки, но не дедушка", – рассказал о несколько обидном прозвище Киркоров в эфире шоу "Маска", когда Регина Тодоренко в шутку сказала, что он мог бы годиться ей в дедушки.

Кстати, артиста сначала оскорбил юмор Регины, но он быстро отошел, так как в роли "дедушки" ему пришлось быть с самой молодости. Сейчас артисту 54 года, он воспитывает двоих детей.