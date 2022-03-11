"Такая ненависть!": Оскорбленная Бузова решила избавиться от обхамившего россиян Барских

В Сети продолжает набирать обороты скандал, связанный с Максом Барских.

Всему виной стало нелестное высказывание популярного у россиян артиста, который оказался не согласен с позицией Владимира Путина по поводу инициирования спецоперации на Украине. Барских заявил, что не желает больше посещать нашу страну, а также запретил жителям страны слушать его песни.

Сначала на слова певца отреагировала Слава, потом Тимати, а за ними Кудрявцева: все они оказались оскорблены высказыванием некогда коллеги по творческому цеху. А теперь настала очередь Ольги Бузовой. Поющая телеведущая сказала, что его поведение по отношению к своим поклонникам просто отвратительно, да и вообще Барских, по ее мнению, сам на себя не похож.

"Я не понимаю что с тобой произошло, откуда такая ненависть к людям! К людям, которые подарили тебе признание, любовь, восхищение, возможность выступать на лучших площадках страны, зарабатывать и делать невероятные шоу", – задалась вопросом экс-звезда "Дома 2".

По словам Бузовой, творчество должно быть вне политики, а Барских в свою очередь этим принципом пренебрег. Но поющая телеведущая, в отличии от своих коллег, вставших на защиту россиян, не ограничилась лишь словами. Она пошла на крайние меры и предложила избавиться от наглеца, призвав "ВКонтакте" удалить его песни с площадки, а также других украинских деятелей, которые нелестно отзываются о русских.