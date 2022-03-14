"Хочется кричать": волна ненависти сбила с ног несчастную Викторию Исакову

"В это страшное время, любое мнение человека "за" или "против" происходящего вызывает столько ненависти, – вздыхает она. – Но мы все должны попробовать остаться людьми. Это очень сложно".
"Хочется кричать на того, кто не согласен с тобой. Я испытываю эти чувства каждый день. Хочется зарыться в песок, просидеть там долго, а выползти, когда все прекратится", – написала актриса ночью, добавив и политических ноток. Но утром свой пост отредактировала, убрала лишнее и даже опасное сегодня – мол, погорячилась.
"Я будут продолжать выходить на сцену , поскольку театр – место, где можно громко говорить о ценности человеческой жизни. Я очень дорожу вами, без национальности, без границ, без каких либо разделений", – поклялась Исакова. Поклонники этому рады! Ведь искусство вечно!
"Я очень надеюсь, что все наладится. Мир точно не будет прежним. Но я уверена, что жизнь по прежнему останется самой дорогой единицей", – заключила она под постом в "Инстаграме"*.
Текущая ситуация ее, как и многих, сбила с ног. Но она верит в лучшее и надеется, что скоро негативная повестка изменится.
*в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов.