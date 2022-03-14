"Хочется кричать": волна ненависти сбила с ног несчастную Викторию Исакову

Как сказала поэтесса Вера Полозкова, "мы все попали в воронку истории, которую не выбирали". Порой эта воронка утаскивает на такое глубокое эмоциональное дно, что кажется – это навсегда. Именно о таком моменте и рассказала 45-летняя актриса Виктория Исакова.



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