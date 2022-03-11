"Нас разлучают": вышвырнутая Нетребко попрощалась с россиянами

Анна Нетребко обратилась к поклонникам в соцсетях.

Оперная дива Анна Нетребко неожиданно сделала заявление. Вокалистка попрощалась с подписчиками личного микроблога.

"Дорогие мои подписчики… нас разлучают", - написала Нетребко в инстаграм-аккаунте.

Анна поблагодарила российских поклонников за любовь и поддержку. Знаменитость посоветовала фанатам не забывать обращаться к свету.

Пост переполошил подписчиков дивы. Народ не хочет расставаться с любимицей и всячески протестует в комментариях. Анну Нетребко просят завести телеграм-канал.

"Анечка, спасибо Вам! Спасибо, что Вы есть у нас! Вы - яркая, Вы – талантище и наша гордость!❤ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Нееет не хочу разлучаться!!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️😢", "Нас не разлучить! Мы Вас найдем! Вы же наш Человек!!!!❤️❤️❤️💪🏻💪🏻💪🏻", – пишут пользователи Сети Анне Нетребко.

Отметим, ранее Генпрокуратура выразила желание заблокировать "Инстаграм" в России. На фоне решения ведомства многие отечественные звезды принялись активно осваивать "Телеграм" и "ВКонтакте". Анна Нетребко пока ссылок на другие свои соцсети не оставила.

Нетребко, напомним, недавно уволили из нью-йоркской "Метрополитен-оперы". Вокалистка отказалась высказываться против спецоперации на Украине. Более того, вышвырнутой на улицу звезде уже нашли замену. Ею стала украинка Людмила Монастырская.