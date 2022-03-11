Песенка спета: Рискующий потерять детей Лазарев может остаться без гроша

Певец последние годы являлся одним из самых востребованных в России артистов: посещал разные телешоу, устраивал масштабные концерты, получал награды. Однако сейчас Лазарев переживает не лучшие времена, ведь его музыкальная карьера буквально висит на волоске.
Сначала в Сети появилась петиция, в которой жители Саратовской области посчитали недопустимым проводить на территории их региона концерты артиста. А накануне звукозаписывающие компании Sony Music Group и Warner Music Group, с которыми певец, как и многие другие звезды российского шоу-бизнеса, сотрудничал долгое время, объявила о приостановке работы с музыкантами из нашей страны. И всему виной санкции в отношении России. Это значит, что исполнитель хита "В самое сердце" теперь не сможет записывать новые композиции, что, конечно, может сильно ударить по его финансам.
К слову, это не единственная трудная ситуация, настигшая Сергея Лазарева в последнее время. Беды артиста начались после его реакции на начало спецоперации на Украине: в своем посте в "Инстаграме" он призвал политиков остановиться, чем вызвал гнев у поклонников. В итоге из-за получения постоянных угроз в адрес своей семьи певец удалил свой аккаунт в соцсетях.
Позже знакомые Лазарева рассказали о еще одной беде: якобы на него натравили органы опеки, поэтому артист рискует лишиться своих детей – сына и дочери, в которых, как известно, души не чает.