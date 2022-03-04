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Шоу-бизнес
Могут отобрать детей: на выступившего против спецоперации на Украине Лазарева натравили опеку

Могут отобрать детей: на выступившего против спецоперации на Украине Лазарева натравили опеку

В начале специальной операции на Украине Сергей Лазарев выложил пост с черным квадратом, в котором призвал политиков остановиться. После этого на музыканта обрушился шквал негатива. В итоге он сообщил, что получает угрозы в директ. И вскоре удалил свой аккаунт в "Инстаграм". Но знакомые Сергея считают, что все может обернуться серьезнее.
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"После этого его обращения в "Инстаграм" на него натравили органы опеки, – говорят в окружении Лазарева. – Сфабриковали крайне грязное дело, по которому могут даже попытаться отобрать детей. Но для начала его публично польют грязью во всех СМИ, как это часто бывает".

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 Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Действительно, сайте www.change.org студенты Саратовской Консерватории им. Собинова уже создали петицию, которая обращена к министру культуры Саратовской области Натальи Щелкановой. "Нас волнует то, что с началом масштабной операции по денацификации Украины и обеспечению безопасности Донбасса некоторые представители шоу-бизнеса стали высказывать непатриотичные комментарии, которые пагубно влияют на состояние нашего общества. Преданность и любовь к Родине, к своему народу для таких деятелей ничего не значат. В связи с этим, считаем недопустимым проведение 7 марта 2022 г. выступления Сергея Лазарева на территории Саратовской области", – говорится в петиции.

Ранее стало известно, что после аналогичных постов юмориста Максима Галкина он был вынужден отменить или перенести ряд выступлений в российских городах – люди стали массово сдавать билеты. Хотя от страницы в "Инстаграм" пятый муж Аллы Пугаевой пока не отказался.

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Сергей Лазарев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 4 марта 2022, 15:31 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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