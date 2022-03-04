Могут отобрать детей: на выступившего против спецоперации на Украине Лазарева натравили опеку

"После этого его обращения в "Инстаграм" на него натравили органы опеки, – говорят в окружении Лазарева. – Сфабриковали крайне грязное дело, по которому могут даже попытаться отобрать детей. Но для начала его публично польют грязью во всех СМИ, как это часто бывает".
Действительно, сайте www.change.org студенты Саратовской Консерватории им. Собинова уже создали петицию, которая обращена к министру культуры Саратовской области Натальи Щелкановой. "Нас волнует то, что с началом масштабной операции по денацификации Украины и обеспечению безопасности Донбасса некоторые представители шоу-бизнеса стали высказывать непатриотичные комментарии, которые пагубно влияют на состояние нашего общества. Преданность и любовь к Родине, к своему народу для таких деятелей ничего не значат. В связи с этим, считаем недопустимым проведение 7 марта 2022 г. выступления Сергея Лазарева на территории Саратовской области", – говорится в петиции.
Ранее стало известно, что после аналогичных постов юмориста Максима Галкина он был вынужден отменить или перенести ряд выступлений в российских городах – люди стали массово сдавать билеты. Хотя от страницы в "Инстаграм" пятый муж Аллы Пугаевой пока не отказался.