Могут отобрать детей: на выступившего против спецоперации на Украине Лазарева натравили опеку

В начале специальной операции на Украине Сергей Лазарев выложил пост с черным квадратом, в котором призвал политиков остановиться. После этого на музыканта обрушился шквал негатива. В итоге он сообщил, что получает угрозы в директ. И вскоре удалил свой аккаунт в "Инстаграм". Но знакомые Сергея считают, что все может обернуться серьезнее.

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