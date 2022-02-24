"У меня нет других слов": певец Лазарев сорвался на мат из-за ситуации на Украине

Сергей Лазарев не смог пройти мимо событий на Украине.

Утром 24-го февраля глава России Владимир Путин выступил с обращением в связи с ситуацией на Донбассе, в котором объявил о начале специальной военной операции на Украине.

То, что сегодня происходит на Украине, не смогло оставить равнодушными звезд российского шоу-бизнеса. В частности о ситуации высказался Сергей Лазарев, который в силу своего доброго характера всегда выступает против агрессии. В своем заявлении он был краток. Узнав о том, что творится в стране, он, судя по всему, даже не смог подобрать слов – под впечатлением исполнитель хита "В самое сердце" вышел из себя и сорвался на мат.

"Это полный *** и шок! Простите, у меня нет других слов", – написал на своей странице в "Инстаграме" популярный артист.

Напомним, первое обращение Владимира Путина к россиянам по поводу ситуации на Донбассе произошло 21 февраля: в нем глава страны признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня Владимир Владимирович объявил о специальной военной операции по защите Донбасса, а Верховная рада страны проголосовала за утверждение указа Владимира Зеленского о введении военного положения. Между тем, стало известно, что украинские военные отказываются, в связи с этим наблюдается массовое дезертирство.