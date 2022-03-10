"Самая большая трагедия": Потрясенный смертью Разин не может прийти в себя

Наследника продюсера группы "Ласковый май" не стало ровно пять лет назад. Каждый день безутешный отец переживает горе снова и снова. Обстоятельства гибели Александра все еще покрыты тайнами. По официальной версии, ему стало плохо с сердцем во время прогулки, врачи ничего не смогли сделать. Однако в этом варианте развития событий есть пробелы.
В честь годовщины смерти сына артист опубликовал трогательный пост. "Нас успокоить не может никто. Я безумно благодарен всем Сашиным друзьям, одноклассникам, которые по сегодняшний день помнят его, любят и ценят. Саша был и будет всегда в нашем сердце. Это — самая большая трагедия в жизни нашей семьи. Спасибо ещё раз, что вы помните о нем", - написал потрясенный смертью Разин.
Артист признался, что никогда не сможет до конца прийти в себя и пережить трагедию, как и мать Саши Маританна. Подписчики поддержали Андрея и почтили память Александра.
"Царствие небесное нашему ангелочку (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Помним, любим. Не забудем!", "Любим Сашку и помним каждые мгновения связанные с ним", "Держитесь, Андрей. Мы помним", "Очень печально и грустно...Царствие небесное рабу божьему Александру", – написали комментаторы.