"Они нужны нашей стране": российских артистов не пустили в Европу

Не так давно стало известно, что Россию отстранили от участия в "Евровидении". Напомним, что часто артистов на музыкальный конкурс отправлял Филипп Киркоров. Встал вопрос, что же станет с его подопечными и коллегами в современных реалиях.
"Евровидение – это конкурс, прежде всего, для открытия новых возможностей для исполнителей с выходом на европейский рынок. То есть исполнители, которые были как-то известны в своей стране, выходили на европейский рынок, могли гастролировать, могли популяризировать свое творчество", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Павел Рудченко.
Музыкальный критик вспомнил о проектах, которые появляются на телевидении. По его мнению, ничего страшного в том, что наша страна пропустит "Евровидение", нет.
"Ежегодно создаются всевозможные проекты. Даже сейчас вполне достаточно тех конкурсов, которые есть. Артистам есть где выставлять свое творчество. Единственное, что уровень "Евровидения" все-таки более масштабный, большой бюджет привлекался, большие каналы всех стран Евросоюза. Это было большое информационное действо. С этим, конечно, сравниться сложно нашему рынку по распространению материалов для артистов", – сказал эксперт.
Павел Рудченко буквально не пустил российских певцов в Европу, сделав громкое заявление. Такая точка зрения, конечно, может вызвать резонанс.
"Наши артисты со своим материалом интересны нашим гражданам, они нужны нашей стране. По тому, как в каждой стране есть свои герои. Наши артисты могут популяризировать свое творчество в нашей стране, доносить до каждого уголка. Могут даже привлекать союзные государства, дружественные – Беларусь, Казахстан. Наши артисты не потеряли ничего. Они как работали на российский рынок, так и будут работать", – высказался он.