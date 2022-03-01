"Ненависти не избежать": затравленная Бузова взвыла из-за волны несправедливости

Сестра Ольги Бузовой Анна поделилась перепиской с мамой.

Младшая сестра поющей ведущей тоже активно ведет свои социальные сети. Ее аудитория не так велика, как у Ольги, тем не менее, за ее блогом следят два миллиона человек. Сложившаяся ситуация в мире беспокоит практически всех, а от блогеров подписчики ждут каких-либо комментариев. Анна поделилась, что очень устала от постоянного негатива со стороны фанатов.

Девушка опубликовала в "сторис" переписку с мамой, в которой жалуется на реакции поклонников. Она буквально взвыла от возросшей волны хейта и несправедливости. "Мамуль, тут что ни выложишь — ненависти не избежать", – констатировала Бузова-младшая. На что мудрая мама ответила, что ей не стоит обращать внимание на ненависть, ведь каждый в ответе за свои слова и действия.

К отношениям Ольги Бузовой и ее сестры Анны приковано пристальное внимание. Многие интересуются, почему они находятся в напряженных отношениях. Мама знаменитых дочек не раз комментировала ситуацию. Она утверждает, что у сестер нормальные отношения, но есть конфликты, как и у любых близких людей. "У нас нет привычки утверждать: "Мы идеальная семья". Всякое бывает, - констатировала мать Бузовых.