"Беременная": всплыли снимки Орловой с огромным животом

Ольга Орлова показала, как выглядела на последних сроках беременности.

Ольга Орлова долго была одинока, но недавно она обрадовала поклонником известием о том, что она нашла свое счастье. Теперь фанаты ждут, когда же их любимица сообщит о скором пополнении в семье, ведь она теперь пребывает в статусе замужней женщины. Как известно, у Орловой есть только один ребенок – сын, который практически уже вырос.

Накануне артистка решила пообщаться с фолловерами в своем "Инстаграм". Она предложила подписчикам задавать ей вопросы, а она будет на них отвечать, прикрепляя к ответу фотографию. Один их пользователей сети попросил Ольгу показать фото, на котором она запечатлена в интересном положении. Тогда Орлова решила показать целое видео, прикрепив ссылку на музыкальный ролик, в котором она снималась, вынашивая своего единственного сына.

В ролике певица предстала с неубранными волосами, в белом облегающем платье, которое хорошо подчеркивало внушительных размеров живот артистки. Некоторые фолловеры отметили, что Олька в этом клипе сама на себя не похожа. На что звезда сказала, что на последних сроках она действительно изменилась внешне. "Отекшая беременная женщина", – заявила она.