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Шоу-бизнес
Сели на шею: Орлова повесила на престарелого супруга взрослого сына от другого мужика

Сели на шею: Орлова повесила на престарелого супруга взрослого сына от другого мужика

Не так давно Ольга Орлова ошарашила поклонников новостью о своей тайной женитьбе: певица вышла замуж за бизнесмена.
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О мужчине, кроме того, что он старше своей избранницы на 10 лет, больше ничего неизвестно. Ходили слухи, что ради Ольги мужчина бросил свою жену и детей, однако никто эту информацию не подтвердил.

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 Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

Как бы там ни было, артистка не раз рассказывала, как счастлива рядом со своим возлюбленным. Кажется, счастье ведущей "Дома 2" вполне объяснимо, ведь артистка живет припеваюче и беззаботно в окружении внимания со стороны новоиспеченного мужа в возрасте. Теледива призналась, что за финансы в семье отвечает именно супруг, причем на его шею села не только Орлова, но и ее взрослый сын, который был рожден в браке с бизнесменом Александром Кармановым.

Как оказалось, молодой человек живет вместе с мамой и отчимом и не собирается съезжать, потому что говорит, что с родителями ему живется весело. Тем не менее, певица надеется, что в скором времени сын все же начнет обеспечивать себя сам, ведь первые шаги уже сделаны: он уже начал сам зарабатывать. Орлова призналась, что у бизнесмена буквально не было выбора: если бы он не принял ее сына, брак ни за что не состоялся бы. В ближайшем будущем новоиспеченные супруги собираются переехать в в загородный дом, где уже заканчивается ремонт. А вот поедет ли за ними сын певицы – неизвестно.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
22 февраля 2022, 15:11 Источник: 7Дней ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные фото Ольги Орловой

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