"Мы прекрасно знаем друг друга": хитрая Костенко сумела подлизаться к свекрови

Модель пооткровенничала в своем инстаграм-аккаунте. Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, судя по всему, обладает довольно мудрым и даже хитрым характером. Ведь каждая девушка знает, что подружиться с матерью мужа – очень важная задача, но не все умеют найти со свекровью общий язык.
В минувшем году модель родила спортсмену долгожданного сына. У звездной пары уже есть две дочери. Анастасия Костенко рассказала фолловерами об отношениях с родительницей супруга.
Модель не понимает: "Почему всем так хочется экшена в чужой семье?" Анастасия Костенко заявила, что они прекрасно знают друг друга и нашли друг к другу подход.
Напомним, Анастасия Костенко стала третьей женой Дмитрия Тарасова. Второй супругой футболиста стала поющая ведущая Ольга Бузова. Чета развелась с громким скандалом. Артистка и спортсмен до сих пор находятся в плохих отношениях. Ольга Бузова и слышать не хочет про бывшего мужа и не упускает возможности при каждом удобном случае его уколоть.
Напомним, ранее стало известно, что Анастасии Костенко приходилось платить алименты за завершившего карьеру мужа. По признанию модели, она физически не была способна выплачивать столь большие суммы дочери Тарасова от первого брака.