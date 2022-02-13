Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Изменившаяся 68-летняя Веденеева потрясла вдову Кобзона
В состоянии госпитализированного Щербакова произошли изменения
Слезы по Домогарову, роман с Паниным и рожденные в США дети: как живет Марина Александрова
"Счастье": 5-летний сын Собчак и Виторгана шокировал россиян
партнеры
Воскресенье
13 февраля
Лента новостей
20:17
"В шоке от происходящего": не справляющаяся с детьми Костенко пожаловалась на русских нянь
18:33
Побывавший в мясорубке Прилучный поведал о перенесенных операциях: Четыре пластины
18:15
"Живут на 10 тысяч рублей": муж Макеевой сделал бывшей жене необычное предложение
17:48
Зеленский потребовал от Евросоюза немедленного введения санкций против России
17:46
"Надела красные стринги": Агузарова послушно отработала 12-часовую смену
17:33
"Ты научила меня любить": Малинин поздравил жену с годовщиной
15:50
Эксперт Колесников предрек конец политической карьеры Зеленского из-за борьбы с оппозиционными каналами
15:42
Стареющая звезда "Универа" прилюдно схватилась за огромную колбасу: Палочка зачетная
15:15
"Боли в теле, неописуемая слабость": Дочь Валерии рассказала о страшной болезни
14:49
В смерти Евгении Брик нашли мистическое совпадение
14:12
Апина пожаловалась на отсутствие денег до развода: Всем заведовал муж
13:55
Сбежавший из страны Пресняков сменил профессию
13:39
4,5 миллиона в сутки: шикующая Рудковская сорит деньгами
13:05
Скрытная Куликова заговорила о тайном мужчине: Ревность ничего не может сохранить
13:01
Не знает: дочери не рассказали о смерти сгоревшей от рака Брик
12:52
"Бедная женщина!": вырядившаяся в розовое мини мать Королевой вызвала оторопь
12:16
Пореченков отдал младшего сына в интернат: Это неплохой опыт
12:01
Ольга Орлова объявила о болезни: Страдает
11:43
Прилучный рассказал о пополнении после слухов о возвращении к Муцениеце
11:42
"А мне нравится": 60-летняя Андреева рискнула жизнью ради экстрима
11:17
"Нервы сдают": Сраженный тяжелой болезнью Билан страдает от осложнений
11:13
Кремль о разговоре Путина и Байдена: Запад проигнорировал все наши опасения
11:06
"Андрей был эмоционален": адвокат раскрыл подробности состояния тяжелобольного Малахова
11:05
Утяшева сделала заявление о пластической операции: Вот мой выбор
10:34
Названы место прощания и похорон Зинаиды Кириенко
08:10
День памяти мучеников Кира и Иоанна, Афанасии и ее дочерей: традиции и запреты 13 февраля
06:05
Благоприятные дни для переезда в 2022 году
04:01
Терапевт Романенко предупредила об опасности жаропонижающих при омикрон-штамме COVID-19
02:12
Боню заклеймили позором за желание выпендриться перед нищими россиянами
23:57
К чему снятся жуки
22:14
"Сегодня уже": Кличко начал готовить Киев к военному вторжению
20:05
"Плохая мать": убегающей молодой жене Петросяна выкрикивали вслед оскорбления
19:07
Незадолго до кончины Кириенко вспомнила обидные слова Мордюковой: Деревенская морда
18:27
Было много врагов: друг назвал причину убийства Круга на фоне новой шумихи
17:34
Хотел сделать любовницей: Зинаида Кириенко перед смертью раскрыла интимный секрет
15:28
Большое горе: сердобольная Кравец забирает дочь умершей от рака 40-летней Брик
15:04
"Незабываемые роли": Путин выразил соболезнования родным близким Зинаиды Кириенко
14:25
"Они этого не переживут" 72-летняя Пугачева заговорила о мести "подлым людям"
14:20
Тутберидзе впервые прокомментировала допинг-скандал вокруг Валиевой
13:25
Главная задача насосаться: Толстая вылила ушат помоев на Собчак
13:03
В России снова выявили более 200 тысяч заболевших COVID-19 за сутки
12:45
Связавшуюся с Кридом МакSим вывели на чистую воду
12:06
У Малахова сдали нервы прямо в студии на фоне слухов о тяжелой болезни и парике
11:47
"Конец человечества!": Кириенко перед смертью назвала имена геев на эстраде
11:29
Обнародовано последнее фото умершей от ковида Кириенко
11:28
"В коромысле!": Пугачева грубо прогнала взбешенную певицу Анастасию
11:20
"Бог бережет меня от этой болезни": Кириенко перед смертью несколько раз вакцинировали от ковида
11:12
Звезда "Тихого Дона" Зинаида Кириенко умерла в больнице
11:11
Володин: Дума обсудит бесплатную госпитализацию детей-инвалидов с родителями
10:51
Экс-депутат Рады Мураев о "подставе" Макрона Зеленским: Он хотел гарантий
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Они этого не переживут" 72-летняя Пугачева заговорила о мести "подлым людям"
Большое горе: сердобольная Кравец забирает дочь умершей от рака 40-летней Брик
"Конец человечества!": Кириенко перед смертью назвала имена геев на эстраде
Главная задача насосаться: Толстая вылила ушат помоев на Собчак
"Ничего общего": Орбакайте повторила судьбу Пугачевой
"Плохая мать": убегающей молодой жене Петросяна выкрикивали вслед оскорбления
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"В шоке от происходящего": не справляющаяся с детьми Костенко пожаловалась на русских нянь

"В шоке от происходящего": не справляющаяся с детьми Костенко пожаловалась на русских нянь

Анастасия Костенко никак не может найти няню, поскольку, по ее мнению, у них недостаточно компетенции.
прочитано 222 раза

Анастасия Костенко счастлива в отношениях с Дмитрием Тарасовым. Недавно возлюбленные стали многодетными родителями – у них родился третий ребенок. Справляться с детьми непросто, поэтому модель решила обратиться к помощи няни.

ПО ТЕМЕ

Наступающая на пятки Бузовой Костенко нелепо оправдалась: Пою с четырех лет

Однако все оказалось не так просто. Так, выяснилось, что помощницы не могут удовлетворить все требования жены футболиста. Костенко заявила, что российские няни не хотят выполнять свои обязанности. Также она отметила, что не только она это заметила. В ее окружении много семей, которые "в шоке от происходящего". Именно поэтому Костенко посоветовали обратиться к иностранным няням, например, филиппинкам.

Кстати, не только модель жаловалась на работу русских нянь. Так, недавно на эту тему высказывалась и Анна Седакова. Ее возмутило, что помощница всего лишь за час написала, что не придет, сославшись на боли в животе. Певица заявила, что в агентствах работают наглые и плохие работники.

Напомним, что недавно стало известно, что Анастасии Костенко приходилось платить алименты за завершившего карьеру мужа. По признанию модели, она физически не была способна выплачивать столь большие суммы дочери Тарасова от первого брака. Об этом рассказала Катя Гордон, которая отстаивала интересы семьи.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94/
Автор: 13 февраля 2022, 20:17 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви Тарасова и Костенко

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Андрей был эмоционален": адвокат раскрыл подробности состояния тяжелобольного Малахова

Правозащитник заметил изменения
Шоу-бизнес

Названы место прощания и похорон Зинаиды Кириенко

Сын звезды поделился подробностями
Шоу-бизнес

Утяшева сделала заявление о пластической операции: Вот мой выбор

Гимнастка раскрыла свой секрет
Шоу-бизнес

Сбежавший из страны Пресняков сменил профессию

Артист порадовал семью

Гороскоп

Благоприятные дни для переезда в 2022 году
Благоприятные дни для инвестиций в 2022 году
Удачные дни для стрижки в 2022 году
Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля 2022 года

Здоровье

Терапевт Романенко предупредила об опасности жаропонижающих при омикрон-штамме COVID-19
В России снова выявили более 200 тысяч заболевших COVID-19 за сутки
В России за сутки коронавирусом заразились более 200 тысяч человек
Иммунолог раскритиковала вакцинированного восемь раз Жириновского

Спорт

Тутберидзе впервые прокомментировала допинг-скандал вокруг Валиевой
Мерзость: Опозоренную на весь мир Валиеву атакуют ушлые репортеры
"Дисквалификация до четырех лет": новые подробности наказания для Валиевой
Тарасова выступила с обращением к россиянам на фоне допинг-скандала

Регионы

В Туле пенсионерка погибла под завалами снега
Под Новосибирском пьяные дебоширы избили полицейских в подъезде
Под Ханты-Мансийском на месторождении нефти погиб рабочий
В Сочи оползень сошел на многоквартирный дом
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+