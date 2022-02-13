"В шоке от происходящего": не справляющаяся с детьми Костенко пожаловалась на русских нянь

Анастасия Костенко никак не может найти няню, поскольку, по ее мнению, у них недостаточно компетенции.

Анастасия Костенко счастлива в отношениях с Дмитрием Тарасовым. Недавно возлюбленные стали многодетными родителями – у них родился третий ребенок. Справляться с детьми непросто, поэтому модель решила обратиться к помощи няни.

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Однако все оказалось не так просто. Так, выяснилось, что помощницы не могут удовлетворить все требования жены футболиста. Костенко заявила, что российские няни не хотят выполнять свои обязанности. Также она отметила, что не только она это заметила. В ее окружении много семей, которые "в шоке от происходящего". Именно поэтому Костенко посоветовали обратиться к иностранным няням, например, филиппинкам.

Кстати, не только модель жаловалась на работу русских нянь. Так, недавно на эту тему высказывалась и Анна Седакова. Ее возмутило, что помощница всего лишь за час написала, что не придет, сославшись на боли в животе. Певица заявила, что в агентствах работают наглые и плохие работники.

Напомним, что недавно стало известно, что Анастасии Костенко приходилось платить алименты за завершившего карьеру мужа. По признанию модели, она физически не была способна выплачивать столь большие суммы дочери Тарасова от первого брака. Об этом рассказала Катя Гордон, которая отстаивала интересы семьи.